Galatasaray interessado em Wendell do FC Porto

O Galatasaray está interessado na contratação de Wendell, lateral esquerdo do FC Porto. A imprensa turca avança que o clube de Istambul procura uma solução para a posição, adiantando que o turco Emre Tasdemir e o canadiano Sam Adekugbe saem no final da temporada.

Karatas, de 20 anos, passará a ser o único lateral esquerdo no plantel e Wendell entra nos planos. O brasileiro, de 29 anos, cumpre a segunda época no Dragão e tem contrato até 2025. Depois de ter sido alternativa a Zaidu na época passada, Wendell tem sido aposta regular no 11, no ano em curso. Esta temporada, tem 41 jogos, dois golos e cinco assistências.

O Galatasaray, de acordo com a imprensa turca, deverá fazer uma proposta de cinco milhões de euros pelo jogador que o Porto contratou ao Leverkusen, por uma verba a rondar os 4,5 milhões de euros.