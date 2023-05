Domingos Paciência: “Enquanto há vida, há esperança para o Porto"

Domingos Paciência, antigo jogador do FC Porto, sublinha que “enquanto há vida, há esperança” no que toca à corrida dos dragões pela renovação do título. Contra o Famalicão, na próxima jornada, é “mais um jogo onde vão querer ganhar para pressionar o Sporting-Benfica”.

“Enquanto for possível, matematicamente, o FC Porto vai continuar a acreditar. Sabendo que o jogo em Famalicão será difícil e que a última imagem destas duas equipas foi de um jogo muito difícil, o Famalicão vai criar grandes dificuldades”, diz, em Bola Branca.

Nas contas da corrida pelo título, o Benfica lidera com mais quatro pontos que os azuis e brancos, a duas jornadas do fim.

Com pouco campeonato pela frente, a possibilidade de haver igualdade pontual torna-se uma esperança mais real para os dragões, capítulo onde os encarnados levam vantagem: uma diferença positiva de 59 golos, entre marcados e sofridos, contra 46 do FC Porto, uma diferença de 13.

Apesar das contas, Domingos recusa pensar na calculadora: do lado do emblema do dragão deve pensar-se “no cenário positivo”.

“O cenário positivo era o Benfica perder em Alvalade e depois o Santa Clara fazer a surpresa do campeonato, o último classificado ganhar na Luz. É impossível? Não é”, sublinha.

Paciência ao lado de Conceição

Nestas declarações à Renascença, Domingos mostra-se solidário com Sérgio Conceição, que “não podemos condenar”.

Os comportamentos do treinador do FC Porto no banco têm sido alvo de críticas, nomeadamente os incidentes com o treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, na segunda mão da meia-final da Taça de Portugal e os gestos para o banco do Casa Pia, na vitória da última jornada.

Momentos “quentes e de alta pressão”, com os quais o antigo jogador dos portistas se identifica.

“Também já andei nesses bancos, sei o que isso é e a vontade que às vezes tinha de ter determinadas atitudes e fazer determinados gestos. Por vezes, ninguém se apercebe realmente do diálogo que está a existir e que leva a que os treinadores façam isto”, admite.

O Famalicão-FC Porto, da jornada 33 da I Liga, está agendado para as 20H30 de sábado, no Estádio do Dragão. O encontro tem relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.