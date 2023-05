Recandidatura "não é assunto" para Pinto da Costa. "Não preciso que ninguém me convença"

Pinto da Costa volta a sublinhar que a recandidatura "não é assunto", mas que não precisa que ninguém o convença a avançar para um novo mandato.

O dirigente portista esteve na Câmara Municipal do Porto na receção da autarquia à equipa de hóquei em patins, que venceu a Liga dos Campeões. À saída do evento, o presidente garante que não falou com Rui Moreira, do Conselho Superior do clube e presidente da câmara, sobre esse assunto.

"Não falamos disso. Falamos sobre a cidade, sobre coisas importantes, e de tudo o que ele tem conseguido para a cidade", disse.

No entanto, Pinto da Costa garante que não precisa de ser convencido.

"Não preciso que ninguém me convença disso, não é assunto para mim. Tenho tanta coisa para fazer, temos o centro de treinos, quase cidade desportiva, para tentar concretizar o que está em curso. Estar agora preocupado com uma questão que é mais daqui a um ano, não é uma preocupação minha", atira.

André Villas-Boas, ex-treinador do Porto, tem sido apontado como possível candidato em 2024, mas Pinto da Costa não se alonga muito.

"Qualquer sócio que tenha as quotas em dia e seja sócio há mais de cinco anos pode recandidatar-se. Se calhar, eu se tivesse no lugar dele, era capaz de a ter [uma conversa com Pinto da Costa]. Mas não vejo que ele seja obrigado a isso. Qualquer sócio tem o direito a candidatar-se", termina.

Pinto da Costa, de 85 anos de idade, cumpre o seu 15.º mandato como presidente do FC Porto, eleito pela primeira vez em 1982.