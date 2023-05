Pinto da Costa e o título. "Matematicamente ainda é possível, mas é muito difícil"

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, assume que a conquista do título "está muito difícil".

Em declarações à saída da Câmara Municipal do Porto, onde o presidente Rui Moreira recebeu a equipa de hóquei em patins que se sagrou campeã europeia, o dirigente portista assume que o cenário de bicampeonato está dificultado.

"Cada vez está mais difícil, de facto. Matematicamente ainda é possível, mas é muito difícil", disse.

O Benfica tem mais quatro pontos do que o FC Porto, com duas jornadas por disputar. Um deslize dos dragões ou uma vitória do Benfica no dérbi com o Sporting confirma o título para as águias.

O Porto está, ainda assim, na final da Taça de Portugal, que disputará frente ao Sporting de Braga: "Sempre que há grandes vitórias, esta casa [câmara] está aberta para o FC Porto. Infelizmente houve um interregno nessa postura, mas tudo se normalizou e temos grande orgulho em ter um presidente da câmara que defende a nossa cidade em qualquer instância e o nosso clube".

Adjunto do Casa Pia "insultou toda a gente"

Pinto da Costa falou ainda sobre os incidentes no FC Porto-Casa Pia, da noite de domingo. O presidente dos dragões assume que "não era fácil" manter a calma uma vez que "houve um adjunto que toda a gente viu que passou todo o jogo a provocar o nosso banco".

"Se tivesse havido uma ação disciplinar sobre esse elemento, não teria havido mais nada. Só que quando um elemento nosso se levanta, como antes dessa confusão aconteceu com o engenheiro Luís Gonçalves, leva amarelo", atira.

O presidente do Porto diz ainda que o "futebol português nunca poderá progredir quando houve perto de 50 por cento de jogo jogável. Em 90 minutos, jogaram-se 51. Enquanto isso for permitido e se virem cenas de jogadores, ao mínimo toque, a atirarem-se para o chão, acho que o futebol português não vai progredir", termina.