Gesto de Sérgio Conceição após golo de Loader “incendeia” ânimos no Dragão

O FC Porto marcou o golo da vitória aos 93 minutos e “incendiou” a relação entre os dois bancos de suplentes, com trocas mútuas de “galhardetes”.

Na transmissão da Sporttv é possível ver o técnico Sérgio Conceição a, aparentemente, a fazer o gesto de “pagamento”, sorrindo para o banco dos “gansos”.

Houve troca de insultos entre os dois bancos e, pelo menos, Luís Gonçalves, administrador da SAD azul e branca, foi expulso.

O FC Porto derrotou o Casa Pia, por 2-1, e mantém-se a quatro pontos do líder Benfica, a duas jornadas do final do campeonato.