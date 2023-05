Sérgio Conceição. “Foi a demonstração de ser FC Porto”

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, reafirma que no Dragão não se desiste da luta pelo título, mas que foi preciso fazer retificações para derrotar o Casa Pia (2-1).

"Na primeira parte houve alguma precipitação na nossa dinâmica em posse, o que fez com que o adversário, extremamente bem organizado, saísse com algum perigo em situações de ataque rápido e contra-ataque, onde tem jogadores perigosos nesse momento. Tivemos muitas situações à entrada do último terço onde faltou clarividência e melhor definição, e mesmo na hora de concluir queríamos fazê-lo de primeira”, disse.

Em declarações à Sporttv, o técnico dos dragões considera que os seus jogadores entraram “bem na segunda parte, com uma atitude muito positiva e poucos minutos depois achei que faltava alguma velocidade”.

“Tivemos muitas oportunidades, podíamos ter ganho com um resultado mais folgado mas temos de dar mérito à equipa do Filipe, aos bons elementos e bons jogadores. São uma equipa que sabe o que fazer, tem jogadores experientes na linha defensiva. Os jogos são assim, são difíceis e à medida que se vai caminhando para o final, mais difícil fica. A margem de erro é mínima”.

Conceição não deixa dúvidas: “Faz parte de um clube como o nosso, acreditar sempre e ter atitude muito positiva no jogo para sermos sempre uma equipa agressiva e competitiva”.

"Estamos para dar luta até ao último momento. Foi assim que fizemos comigo nestes seis anos e a história deste clube também o demonstra, vamos continuar assim. Isto foi a demonstração de ser FC Porto", refere.

O FC Porto venceu o Casa Pia, por 2-1, e continua a quatro pontos do líder Benfica, a duas jornadas do fim do campeonato.