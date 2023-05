Sérgio Conceição admite que o Porto está menos "inspirado" que em épocas anteriores

Sérgio Conceição admite que o FC Porto não vive os seus melhores dias, a nível ofensivo, embora prefira encarar isso como um problema da equipa.

Na última jornada, o Porto caiu para o quarto lugar dos melhores ataques do campeonato. Nos cinco anos anteriores, só por uma vez não foi a equipa que marcou mais golos. Questionado sobre esse dado, em conferência de imprensa, este sábado, Sérgio Conceição responde de forma curta, mas admite que a equipa está menos produtiva.

"Não falo dos avançados, falo da equipa. Provavelmente, em termos ofensivos, éramos uma equipa mais inspirada do que hoje somos no momento de meter a bola lá dentro", reconhece o técnico portista.

Será um problema de posse de bola, de falta de tricô? Sérgio Conceição discorda. O treinador do Porto gostou do que viu no jogo entre o Real Madrid e o Manchester City, das meias-finais da Liga dos Campeões, contudo, lembra que, a tricotar, é preciso saber usar agulha e dedal:

"Eu gosto desses jogos. Já viram os golos fantásticos que temos na história a jogar assim? Eu gosto desse futebol tricotado, ligado. Mas preciso de jogadores e dinâmicas que me permitam fazer golos e não sofrer. O futebol é isto. Andamos aqui todos para isso, para ganhar."



Sérgio trocaria recordes pelo título de campeão

Frente ao Arouca, Sérgio Conceição ultrapassou José Maria Pedroto e tornou-se no treinador com mais jogos pelo FC Porto, com 323.

Uma marca que o deixa "honrado", pois para trás ficaram "treinadores com prestígio enorme", mas que "não traz felicidade nenhuma".

"Trocava esse recorde pela vitória no campeonato. A marca diz o que diz, estou cá há seis anos, os jogos vão-se somando. O que me interessa é ganhar títulos, sou muito obcecado por isso. Diria muito. Mas é o que é, nada de especial nesse recorde. O que importa é ganhar ao Casa Pia amanhã [domingo], para que na próxima jornada possamos ir a Famalicão e dar uma boa resposta", sublinha Sérgio Conceição.

O FC Porto-Casa Pia está marcado para domingo, às 20h30, no Estádio do Dragão. Encontro referente à 32.ª jornada do campeonato e que terá relato em direto e acompanhamento ao minuto na Renascença.