Otávio e Marcano fazem falta ao FC Porto, mas "um jogador não é a equipa"

Sérgio Conceição assume que Otávio e Marcano são ausências de peso frente ao Casa Pia, da jornada 32 da I Liga, contudo, garante que o FC Porto não está dependente de individualidades para vencer.

O médio internacional português e o central espanhol, dois esteios do campeão nacional, estão castigados, por terem atingido o limite de amarelos na ronda anterior, frente ao Arouca. Contudo, em conferência de imprensa de imprensa, este sábado, o treinador sublinha que "nunca" utilizou ausências para desculpar resultados negativos e que os 11 titulares e nove suplente farão "de tudo" para ganhar ao Casa Pia.

"Sou daqueles treinadores que acham que um jogador não é a equipa. Dependemos de todos os jogadores. Otávio é um jogador importante na nossa dinâmica. É um jogador experiente, trabalha comigo há sete anos, seis no FC Porto e um no Vitória. Tem evoluído a todos os níveis. Percebe melhor o jogo. Está alinhado com o pensamento e com aquilo que quero para a equipa. É uma baixa importante, como o Marcano, que tem sido preponderante no processo defensivo e muito capaz na área adversária. Espero que outros possam dar uma resposta positiva", salienta.

Sérgio Conceição não divulga quais serão os substitutos de Otávio Marcano. Revela, isso sim, que João Mário "não estará apto".

"Fez um treino com a equipa, mas voltou a sentir dificuldades físicas, nomeadamente na lesão. Voltou a parar", explica o treinador.