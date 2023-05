João Mário ainda em tratamento no FC Porto

João Mário é o único nome no boletim clínico do FC Porto, divulgado esta sexta-feira, após o treino, o penúltimo antes do jogo com o Casa Pia.

Sérgio Conceição não conta com o lateral direito, que continua em tratamento a uma lesão, e também não terá Marcano e Otávio à disposição, devido a castigo, por acumulação de amarelos.

O Porto volta a treinar este sábado, com vista ao jogo diante do Casa Pia, no domingo às 20h30. A partida conta para a 32.ª jornada do campeonato e terá relato na Renascença, bem como acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.