FC Porto "com tudo" frente a Casa Pia "sem nada a perder"

Emídio Rafael, antigo jogador de FC Porto e Casa Pia, sublinha os perigos do encontro entre ambos na 32.ª jornada do campeonato, que pode ser decisivo nas contas do título.

Os dragões enfrentam um Casa Pia com uma equipa “boa e experiente” e que, tendo já “a manutenção garantida e a Europa fora do alcance”, ocupa uma posição “muito respeitável”.

“[Casa Pia] não tem nada a perder e, num jogo com um grande, sabendo tudo o que envolve, pode jogar completamente à vontade. Para o FC Porto não é assim, pode perder muito, portanto, tem de ganhar. Tenho a certeza que o Porto vai entrar com tudo e o Casa Pia vai jogar sem pressão”, explica o antigo defesa, em entrevista a Bola Branca.

A receção do emblema portista ao Casa Pia está marcada para domingo, já depois da visita do Benfica ao Portimonense, no sábado. Para o antigo lateral, jogar depois do rival pode ser “um pau de dois bicos” para os dragões, dependendo do resultado no Algarve.

“Se o Benfica perde, é uma motivação muito maior para o Porto. Se o Benfica ganha, já sabem que a vitória só os vai colocar onde já estavam. Ainda assim, conhecendo o FC Porto e o Sérgio Conceição, vai tentar ganhar na mesma e pressionar”, considera.

Saem Otávio e Marcano, entra João Mário



O FC Porto vai a jogo frente ao Casa Pia com duas baixas que, para Emídio Rafael, são “de peso”: Otávio e Marcano. O médio internacional português e o central espanhol viram cartão amarelo frente ao Arouca.

Ausências que podem ter um impacto menor, por o jogo com os gansos ser no Estádio do Dragão.

“O número de jogos e o rendimento que têm tido faz deles jogadores fundamentais. São baixas muito importantes, embora o jogo seja em casa e isso dê um conforto diferente à equipa”, sustenta Emídio Rafael, nesta entrevista à Renascença.

No sentido inverso, João Mário pode estar de regresso às opções do técnico portista.

O lateral está fora desde a vitória na Luz, a 7 de abril, altura em que sofreu uma recaída, mas está perto de uma recuperação completa e poderá estar disponível para o encontro da jornada 32.

“Se estiver apto, é um reforço de peso e será sempre uma mais-valia. Seja agora, ou para a final da Taça de Portugal, acredito que o objetivo é recuperar o João Mário o mais depressa possível”, salienta Emídio Rafael.

O FC Porto-Casa Pia, da jornada 32, está marcado para sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão. Partida com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.