Pepe recebe prémio de melhor defesa da I Liga em abril

Pepe, capitão do FC Porto, foi eleito o melhor defesa da I Liga em abril.

O central internacional português, de 40 anos, recebeu 16,67% dos votos dos treinadores principais. Bateu Quaresma, do Arouca, que recolheu 15,87%, e Niakaté, do Braga, que completou o pódio com 15,08%.

Pepe foi totalista e um dos pilares do registo 100% vitorioso do FC Porto nos quatro jogos disputados em abril, incluindo um triunfo, na Luz, sobre o líder, Benfica, que permitiu aos dragões reentrar na luta pelo título.