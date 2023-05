FC Porto pretende renovar contrato com Cláudio Ramos

A SAD do FC Porto vai convidar Cláudio Ramos a renovar contrato, segundo adianta, esta quarta-feira, o jornal "O Jogo".

O guarda-redes português, de 31 anos, que esta época subiu a número 2 da hierarquia, após a saída de Marchesín, termina contrato em 2024. Na próxima temporada, poderá tornar-se o dono da baliza portista, face à possível saída de Diogo Costa para um grande clube europeu.

A intenção do FC Porto, segundo a publicação, é estender o contrato de Cláudio Ramos em dois ou três anos, com aumento salarial. A cláusula de rescisão deverá, contudo, manter-se nos 40 milhões de euros.

Um golo sofrido a cada três jogos

Ramos chegou ao Dragão em 2020, a custo zero, proveniente do Tondela. O internacional português esteve um ano e meio sem fazer qualquer jogo pela equipa principal e só se estreou em dezembro de 2021.

Esta temporada, com a saída de Marchesín, tornou-se o guarda-redes das taças, além da principal alternativa a Diogo Costa, e ajudou o Porto a conquistar a Taça da Liga e a apurar-se para a final da Taça de Portugal. Também fez um jogo no campeonato, devido a lesão do número 99.

Ao todo, Cláudio Ramos soma 15 jogos ao serviço da equipa principal do FC Porto - 13 deles esta época -, em que sofreu apenas cinco golos.