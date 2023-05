Sérgio Conceição multado e castigado com suspensão já cumprida

O técnico portista terá de pagar 4.268 euros por ter visto o cartão vermelho no dia 4 de maio. Quanto à suspensão, já foi cumprida de forma preventiva, na visita ao Arouca, em que Sérgio Conceição se tornou o treinador com mais jogos da história ao comando do FC Porto: 323 .

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol castigou o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, com um jogo de suspensão, já cumprido, e uma multa de mais de quatro mil euros, pela expulsão frente ao Famalicão, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Vítor Bruno não compareceu na zona de entrevistas rápidas. O caso de Sérgio Conceição foi explicado pelo Porto Canal: o treinador teria de passar pela zona técnica, que lhe estava interdita, devido à suspensão, para chegar à sala de imprensa, pelo que não pôde deslocar-se até lá.

Assim, o autocarro do FC Porto deixou as imediações do estádio, para lá da meia-noite, sem que qualquer elemento da equipa técnica tivesse comentado a vitória sobre o Arouca, por 1-0, com golo de Marcano.



Com este resultado, os dragões recolocaram-se a quatro pontos do Benfica, que lidera, e cimentaram o segundo lugar, com mais cinco pontos que o Sporting de Braga. Faltam três jornadas para o final.