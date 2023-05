Sérgio Conceição e adjunto do FC Porto deixam Arouca em silêncio

Sérgio Conceição e a restante equipa técnica do FC Porto não prestaram declarações após a vitória (1-0) no terreno do Arouca, esta segunda-feira, a contar para a 31.ª jornada do campeonato.

Foi Vítor Bruno que se sentou no banco portista, no Estádio Municipal de Arouca, devido à suspensão preventiva de Conceição, na sequência da expulsão no último jogo. Contudo, a Sport TV anunciou, após a partida, que o adjunto não compareceria na zona de entrevistas rápidas.

Esperava-se que, em troca, Sérgio Conceição, que assistiu ao jogo desde um camarote, desse conferência de imprensa de rescaldo, contudo, isso não se verificou. De acordo com o Porto Canal, o treinador teria de passar pela zona técnica para se deslocar até à sala de imprensa do estádio e, considerando que estava fora da ficha de jogo e suspenso, não podia pôr pé nessa área. Logo, não havia forma de chegar ao destino.

Assim, o autocarro do FC Porto deixou as imediações do estádio, para lá da meia-noite, sem que qualquer elemento da equipa técnica tivesse comentado a vitória sobre o Arouca, por 1-0, com golo de Marcano.

Com este resultado, os dragões recolocaram-se a quatro pontos do Benfica, que lidera, e cimentaram o segundo lugar, com mais cinco pontos que o Sporting de Braga. Faltam três jornadas para o final.