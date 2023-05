FC Porto sem o jogador "mais decisivo" frente ao Casa Pia

"O Benfica está a fazer um campeonato notável, depende de si. O Porto está a ir atrás do sonho e isso provoca sempre algum nervosismo. Se o Porto estivesse na mesma posição seria igual. A equipa do Benfica é experiente, passou uma fase menos boa, mas todos sabem que não podem vacilar", comenta o antigo médio portista, na Renascença .

A vitória em Arouca permitiu ao FC Porto repor a desvantagem de quatro pontos para o Benfica e os nortenhos continuam "atrás do sonho". Os encarnados, sublinha o antigo jogador, "dependem de sim", mas é natural que a proximidade do adversário "provoque algum nervosismo".

Para o antigo médio dos dragões, "Otávio é o melhor jogador do Porto". "É um jogador decisivo. Marcou o golo que deu o apuramento na Taça, com o Famalicão, e fez o passe para o golo em Arouca. O Porto tem alternativas, o Sérgio não se vai queixar, mas é uma peça importante", diz Chaínho, em entrevista a Bola Branca .

Chaínho acredita que o FC Porto vai sentir a ausência de Otávio, no jogo com o Casa Pia, não fosse ele o "jogador decisivo" da equipa, neste momento.

Chaínho faz as contas ao que falta jogar e acredita que, "ganhando ao Portimonense, o Benfica fica com a via verde para o título". De qualquer forma, prevê "emoção até ao fim, mas com o Braga já fora da corrida", após a derrota na Luz.

Na próxima jornada, o Porto recebe o Casa Pia, no domingo, e o Benfica visita o Portimonense, no sábado. Ambas as partidas terão relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.