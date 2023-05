Diogo Dalot: "Espero que haja luta até ao fim e que o Porto saia campeão"

Diogo Dalot acredita que o FC Porto ainda pode ser bicampeão, apesar da desvantagem de quatro pontos quando faltam três jornadas para o fim.

Em declarações aos jornalistas, esta terça-feira, à margem da inauguração de uma academia de padel, no Porto, o ex-jogador portista salienta a "capacidade de lutar até ao fim" do clube que o formou.

"O Porto já demonstrou, ao longo dos anos, que pode estar sete, oito, dez pontos atrás e ainda consegue ser campeão. É isso que carateriza o clube, os adeptos e os jogadores, essa capacidade de não desistir. Como adepto, espero que haja luta até ao fim e que o Porto saia campeão", frisa.

Frente ao Arouca, Sérgio Conceição passou a ser o treinador com mais jogos pelo FC Porto, com 323. Um feito que "diz muito do que tem sido o trabalho" do técnico que o lançou na equipa principal portista:

"É um treinador à Porto e tem sido fundamental para o clube. Os resultados falam por si, ninguém pode questionar a qualidade dele."

Diogo quer ver Diogo feliz, seja no Porto ou em Manchester

Os dias de Diogo Costa no FC Porto parecem contados, face aos rumores de interesse de vários grandes clubes europeus. Entre eles o Manchester United, em que joga Diogo Dalot, que já partilhou muitas alegrias com o guarda-redes, tanto na formação dos dragões, como nas seleções.

O defesa internacional português assume que tem "uma grande relação" com Diogo Costa e garante que o guarda-redes "tem capacidade para, um dia, ser uma referência a nível mundial", aconteça onde acontecer:

"Se vai ser no United ou noutro grande clube da Europa, não sei, mas desejo-lhe o melhor e que tenha o maior sucesso do mundo. Já tem demonstrado no Porto que é um guarda-redes diferenciado, tem dado muitas ajudas ao Porto. se continuar, ficarei extremamente feliz. Se sair, que tenha o maior sucesso do mundo, que é o que lhe desejo mais."

Diogo Dalot falou à margem da inauguração do Padel Athletic Club, no Porto, projeto que lidera com o jogador de padel Paquito Navarro.