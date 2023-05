Candidatura à presidência do FC Porto em 2024? "Veremos", diz Villas-Boas

À margem de uma tertúlia no Clube dos Pensadores, em Gaia, esta segunda-feira, o antigo treinador e adepto do FC Porto salienta, no entanto, que não quer ser "um fator de disrupção neste momento de alta concentração para o clube".

Pinto da Costa tem mantido o mistério sobre uma eventual recandidatura. Na passada terça-feira, explicou porque ainda não deu uma resposta concreta.

"Não faço ideia se me recandidato. Hoje, se tivesse de decidir, talvez me candidatasse. Mas ainda falta mais de um ano. Num ano acontece tanta coisa, temos de pensar em muitos fatores, no interesse do clube. Não fugirei à responsabilidade se entender que sou necessário, mas um ano, no futebol, é muito tempo", disse o presidente portista, em declarações ao canal "Super Sport", da África do Sul.

As próximas eleições do FC Porto estão marcadas para 2024.