Villas-Boas sente "algum nervosismo" do Benfica sob a pressão do Porto

André Villas-Boas sente que o facto de o FC Porto não desarmar na perseguição ao Benfica está a causar "algum nervosismo" no líder do campeonato.

Em conferência sobre "futebol e outras paixões" no Clube dos Pensadores, em Gaia, esta segunda-feira, o antigo treinador e adepto confesso do FC Porto foi convidado a comentar a corrida ao título.

"De certa forma sente-se algum nervosismo do Benfica. É evidente pela forma como se celebram vitórias ou como não se celebram os resultados negativos e a ansiedade que gera esses resultados negativos", disse.

Villas-Boas elogiou, ainda, a forma como o treinador do Porto, Sérgio Conceição, "tem motivado os jogadores com um estado de espírito e ambição únicos", nesta reta final de campeonato, no encalço do rival.

O Porto está a quatro pontos do Benfica, a três jornadas do final.