Sérgio Conceição é o treinador com mais jogos pelo FC Porto

Sérgio Conceição superou José Maria Pedroto como treinador com mais jogos no comando ao FC Porto, esta segunda-feira.

Apesar de estar suspenso, Sérgio Conceição chegou ao 323.º jogo como treinador portista na visita ao Arouca, no fecho da 31.ª ronda da I Liga.

O técnico foi expulso frente ao Famalicão, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, na passada quinta-feira. Os dragões venceram esse jogo por 3-2, após prolongamento, e apuraram-se para a final.

Como se desconhece a decisão do Conselho de Disciplina da Federação sobre o incidente, Sérgio Conceição ficou suspenso preventivamente para a visita ao Arouca e assistiu ao jogo de um camarote.

Esta segunda-feira, Sérgio também completou a fasquia dos 500 jogos como treinador principal: 34 no Olhanense, 41 na Académica, 41 no Braga, 31 no Vitória de Guimarães, 26 no Nantes e, agora, 323 no FC Porto.