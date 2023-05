Sérgio Conceição defende Pepe e atira-se a João Pedro Sousa

O treinador do FC Porto foi expulso na parte final da partida contra o Famalicão e teve passagem curta pela sala de imprensa. Sérgio Conceição aproveitou para defender Pepe e deixou críticas a João Pedro Sousa.

“Esse senhor [João Pedro Sousa] veio aqui chamar mentiroso ao Pepe, disse que eu era mal formado e mal educado, mas quem é, é esse senhor que disse que o jogo mais importante era a final do Jamor e não o jogo com o FC Porto. Tinha as expectativas muito altas”.

Em relação ao “caso” entre Pepe e Colombatto, o técnico dos dragões deu a sua versão dos acontecimentos: “O Pepe confio plenamente nele e os áudios do árbitro [Manuel Mota] o Conselho de Arbitragem há de ouvir, foi junto do árbitro que o atleta do Famalicão chamou o que chamou [Mono, em espanhol, que significa macaco] ao Pepe, que é capitão da Seleção, um dos mais titulados, um grandíssimo profissional. Isso é que é faltar ao respeito, ser mal educado e mal formado, porque ele [João Pedro Sousa] não estava lá para ouvir o que o Pepe ouviu”.

Já sobre a sua expulsão, Conceição conta: “Fui festejar quando me levantei e fiz o mesmo que o atleta que fez o segundo golo do Famalicão, que festejou para os Super Dragões. Não falei com ninguém. E foi por isso que fui expulso. Quando fui expulso, o jogador dele foi mal educado com o Pepe e os nossos adeptos. Não fui mal educado, não tratei mal, não chamei nomes”. Eu de anjinhos e diabos com cara de anhos estou farto, estou farto e hipocrisias”.

Quanto à partida, resumiu: “Houve ocasiões de lado a lado, nós também não fizemos o que poderíamos e deveríamos ter feito, e com algum mérito, sem dúvida nenhuma do Famalicão, que está cheio de miúdos de talento. Mas no geral, e não foi só este jogo, foram dois, fomos justíssimos vencedores”.

O FC Porto derrotou o Famalicão, por 3-2, após prolongamento, e segue para a final da Taça de Portugal.