Pepe apresentou queixa à PSP por alegado insulto racista de Colombatto

Pepe, jogador do FC Porto, apresentou queixa à Polícia de Segurança Pública por alegado insulto racista do argentino Santi Colombatto, do Famalicão, no jogo da meia-final da Taça de Portugal.

O capitão de equipa e internacional português afirmou no final da partida que iria falar com os responsáveis do Porto para apresentar queixa, que foi formalizada ainda na noite de quinta-feira.

"Para que a atitude de Colombatto não passe impune, o central apresentou queixa à Polícia de Segurança Pública imediatamente após o jogo", pode ler-se na "newsletter" do clube.

Pepe acusa Colombatto de lhe ter chamado "macaco" e criticou a "falta de coragem" do árbitro da partida das meias-finais da Taça de Portugal, Manuel Mota.

"É triste isto acontecer entre atletas deste nível. Infelizmente, o árbitro não teve coragem, porque é mesmo isso, falta de coragem, porque ele ouviu. Chamou-me de "mono" . Todos sabem o que é. É macaco em espanhol. Não saí de campo por respeito às que estavam a ver o jogo e ao Famalicão", disse o defesa portista, na "flash-interview" da RTP.

"É lamentável isto acontecer. Ainda mais, à frente do árbitro, que é o chefe do jogo. Ele ouviu. Ele estava atrapalhado, dizia que não tinha sido "mono", que tinha sido "monada". O árbitro não teve coragem de parar o jogo. Se o chefe maior que está em campo não tem essa coragem, quem vai ter?", questionou Pepe.



O capitão do Porto disse esperar que "as pessoas olhem para isto e tomem uma decisão", reforçando ser "inadmissível isto acontecer num campo de futebol".

"Eu disse ao árbitro que estava dececionado com ele. Não me mereceu o meu cumprimento. Ele tinha autoridade e provas para poder mudar uma história negra no futebol. Temos VAR, que se escute", referiu.