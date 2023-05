FC Porto regressa ao trabalho com uma baixa

O FC Porto regressou aos treinos, esta sexta-feira, para preparar a visita ao Arouca, a contar para a 31.ª jornada do campeonato.

João Mário é a única baixa. O lateral-direito realizou tratamento.

Os campeões nacionais voltam a treinar no sábado, às 10h30. Uribe está fora do jogo com o Arouca, por ter visto o quinto amarelo frente ao Boavista, na jornada anterior.

O Arouca-FC Porto está marcado para segunda-feira, às 21h15, no Estádio Municipal de Arouca. Terá relato em direto e acompanhamento ao minuto na Renascença.