O Famalicão alimenta a esperança de uma reviravolta na eliminatória, mas José Alberto Costa, antigo jogador do FC Porto e treinador dos minhotos, espera uma nova vitória dos dragões, em casa, depois de ter vencido a primeira mão, por 2-1.

"O que se pode esperar é uma vitória do FC Porto, não só pelo resultado no primeiro jogo, mas também pelo potencial das duas equipas, embora o Famalicão esteja bem e até melhorou desde que o João Pedro Sousa tomou conta da equipa novamente. O Famalicão fez uma gestão no jogo anterior e o Porto não, mas julgo que a equipa do Porto tem todas as condições para passar à final. Não só pelo potencial, mas também pelos próprios objetivos", considera, a Bola Branca.



José Alberto Costa jogou no FC Porto entre 1978 e 1985. Foi campeão duas vezes, venceu uma Taça de Portugal e uma Supertaça Cândido de Oliveira.

O treinador do FC Porto garantiu que não vai fazer gestão de jogadores, apesar do momento decisivo do campeonato, mas José Alberto Costa admite algumas poupanças, quer de início, quer no decorrer do jogo.

"Acho que tem duas hipóteses: não fazer gestão na convocatória, mas pode fazê-la no próprio jogo, ou antes ou depois. Ou seja, não apostar inicialmente em três ou quatro titulares e depois, em função do desenvolvimento do jogo, poder utilizá-los depois. Ou como se costuma dizer, põe a carne toda no assador, e em função do resultado e do decorrer do jogo, depois ir fazendo também ele próprio e a gestão com as substituições", aponta.