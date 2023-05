Sérgio iguala registo de Pedroto. "Deixa-me orgulhoso, mas não quero fazer comparações"

Sérgio Conceição vai tornar-se, esta quinta-feira, o treinador com mais jogos orientados na história do FC Porto, ao igualar José Maria Pedroto.

Frente ao Famalicão, Conceição fará o seu 322.º jogo no clube, igualando o registo de Pedroto. Até ao fim da época, vai isolar-se no topo dessa lista. Confrontado com o registo, Conceição garante que não pensa nesses recordes.

"Estou focado em ganhar e isto não é demagogia da minha parte. Claro que é um registo que nos deixa orgulhosos, mas os resultados são tão importantes que desvalorizo esses números", começa por dizer, antes de continuar.