O diretor executivo do Flamengo, Bruno Spindel, confirma que falhou a contratação do médio Uribe, atleta do FC Porto.

“O Flamengo, como vocês sabem, estava interessado em Matheus Uribe desde o mercado de janeiro, mas não se concretizou”, referiu.

O dirigente falou à margem do sorteio dos oitavos de final da Taça do Brasil.

Uribe, internacional colombiano, de 32 anos, está em final de contrato com os dragões.