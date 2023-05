Conceição esquece a primeira mão. Objetivo é vencer o Famalicão e confirmar o Jamor

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, já esqueceu o jogo da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, quando venceu o Famalicão, fora de casa, por 2-1.

Em conferência de imprensa, o técnico diz que o primeiro resultado não importa, porque não quer pensar no empate como um resultado suficiente para confirmar passagem à final.

"Não temos de pensar no jogo que passou, temos de pensar que temos de ganhar este jogo. É demonstrativo do respeito que temos pelo Famalicão. Mudaram oito jogadores em Alvalade, mas mantiveram a qualidade e fizeram um jogo bastante interessante. Será um jogo extremamente difícil, é uma meia-final. O discurso do treinador do Famalicão é que o jogo mais importante é o do Jamor, para nós não, é o de amanhã", começou por dizer.



O FC Porto recebe o Famalicão antes da visita ao Arouca, na 31.ª jornada do campeonato, em plena luta pelo título de campeão nacional.

Conceição não fala em problemas de gestão física "quando chegamos a ter sete jogadores fora por lesão".

"É um jogo ao quarto dia, é mais crítico quando são menos de 72 horas de recuperação. Estamos habituados a competir de três em três dias quase o ano todo. Chegamos longe em todas as competições, os jogadores estão habituados a isso. Às vezes mais vale ter mais jogos, temos 26-27 jogadores, todos querem jogar", atira.

Nesse sentido, Conceição explica que a "gestão é feita todo o ano, de acordo com o estado físico deles, anímico e a estratégia de cada jogo. Só depois do jogo é que começo a pensar no Arouca, se pensarmos em dois, não estaremos como deve ser em nenhum deles".

O "timing" do apito final do dérbi entre Porto e Boavista mereceu também um comentário de Sérgio Conceição, que considera que "houve coisas muito mais graves que aconteceram nesta jornada do que isso nem merece comentário".

O Porto venceu a primeira mão da eliminatória, em casa do Famalicão, por 2-1. Quem sair vencedor da eliminatória já sabe que vai defrontar o Sporting de Braga na final.

O FC Porto-Famalicão disputa-se esta quinta-feira, às 20h30, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.