TAD mantém dois jogos de interdição do Dragão ao FC Porto

O Tribunal Arbitral do Desporto manteve o castigo de dois jogos de interdição ao Estádio do Dragão, devido aos incidentes no FC Porto-Sporting da temporada 2021/2022.

O TAD opta por manter o castigo inicial do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Em causa estão as agressões de elementos da promoção do jogo a Matheus Reis que vestiam colete azul, que acabou por dar nome ao caso.

"Nega-se a pretensão dos demandantes FC Porto – Futebol SAD, Carlos Carvalho e Ricardo Carvalho, mantendo-se na íntegra o acórdão de 19 de julho, proferido pelo Pleno do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol – Secção Profissional, bem como as sanções do mesmo constantes", lê-se no documento do TAD.

Os elementos de apoio às ações promocionais da partida, que vestiam de colete azul, foram suspensos por 75 dias e multados em 3.060 euros cada um. O coordenador de segurança foi multado em 1.530 euros, o diretor de campo em 918 euros e o diretor de segurança em 918 euros.

Os castigos não ficaram por aqui e foram aplicados logo na altura dos incidentes. João Palhinha (Sporting) foi castigado por três jogos e Marchesín (Porto) por dois.

Pepe, do FC Porto, e Bruno Tabata, do Sporting, foram suspensos por 23 dias, cada, e Matheus Reis (Sporting) por um jogo. Luís Gonçalves, administrador da SAD portista, foi suspenso por 68 dias e multado em 1.910 euros. Por outro lado, o caso contra Hugo Viana, diretor desportivo do clube leonino, foi arquivado sem demais consequências.