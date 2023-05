Pinto da Costa: "Se tivesse de decidir hoje, talvez me recandidatasse"

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, garante que "talvez se recandidatasse" à liderança do clube caso tivesse de decidir hoje. Em declarações ao canal "Super Sport", da África do Sul, o dirigente não abre totalmente o jogo sobre as suas intenções para as eleições de 2024.

"Não faço ideia se me recandidato. Hoje, se tivesse que decidir, talvez me candidatasse. Mas ainda falta mais de um ano. Num ano acontece tanta coisa, temos de pensar em muitos fatores, no interesse do clube. Não fugirei à responsabilidade se entender que sou necessário, mas um ano, no futebol, é muito tempo", disse.

O que o presidente do FC Porto garante é que, caso não se recandidate, não se vai intrometer nas eleições: "Se não me candidatar, não vou interferir numa possível luta eleitoral. Apoiar este ou aquele, votar neste contra aquele. Naturalmente, exercerei o meu direito de voto, mas quando votar ninguém saberá em quem. Estar a tomar a parte de alguém seria ajudar a dividir o clube".



Pinto da Costa explica que o FC Porto "não é uma monarquia" e que "os sócios é que têm de escolher. Não falta gente, de certeza, com capacidade. Apoiarei o que for eleito, mas até lá, não terei qualquer ação na campanha eleitoral."