Pinto da Costa “marcou território” ao admitir candidatura

José Fernando Rio, candidato à presidência do FC Porto, contra Pinto da Costa, em 2020, vê nas palavras do presidente portista um “marcar de terreno”, numa fase em que aparecem várias intensões de candidaturas às eleições de 2024.

Pinto da Costa admitiu, em entrevista ao canal sul-africano SuperSport, poder ser candidato ao próximo sufrágio azul e branco e, a um ano das eleições, Rio considera que esta declaração surge “num timing bastante adequado”.

“Estando o terreno marcado, quero ver quem é que fala em candidaturas ou não. Porque uma coisa é candidatar-se contra o atual presidente, que é um monstro do futebol e o mais titulado e experiente do mundo, outra coisa é uma disputa entre novos candidatos, que não acontece há muito tempo e não sabemos como será”, diz, em Bola Branca.

As palavras do presidente do FC Porto não “apanham de surpresa” José Fernando Rio. Para o adepto portista, uma eventual candidatura de Pinto da Costa, de 85 anos, “depende, exclusivamente, de como ele se sentir” e do estado de saúde, não estando relacionada com o leque de candidatos ao sufrágio.

“Se ele sentir que tem condições de saúde para avançar para mais um mandato de quatro anos, fá-lo-á, não vai olhar a quem mais é candidato, se é bom ou mau. É numa somente perspetiva pessoal”, sublinha, em declarações à Renascença.

“Está na altura de uma mudança”

José Fernando Rio considera que “está na altura de uma mudança” no FC Porto. Ainda que reconheça “o mérito do trabalho que fez”, acredita que o clube precisa de “novas ideias” e alternativas ao atual presidente.

O jurista e empresário opôs-se a Pinto da Costa nas eleições de 2020, as primeiras com concorrência ao presidente do FC Porto desde 1991. Agora, pondera uma eventual candidatura ao sufrágio de 2024, tal como outros possíveis candidatos, alguns com nomes de peso, como André Villas-Boas, Rui Moreira ou Vítor Baía.

“FC Porto é um clube cheio de pessoas com capacidade. Há muito gente, o leque é enorme. Mas o leque só será grande se Pinto da Costa não se recandidatar, porque não estou a ver muitos dos nomes que se veem na imprensa a candidatar-se contra o atual presidente”, conclui.

José Fernando Rio foi o segundo candidato mais votado nas eleições portistas de 2020, tendo obtido 26,44% dos votos, à frente do terceiro, Nuno Lobo, com 4,90%.