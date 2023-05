FC Porto com uma baixa a dois dias da receção ao Famalicão

João Mário é a única baixa do FC Porto, a dois dias da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, frente ao Famalicão.

Na sessão desta terça-feira, o lateral-direito, de 23 anos, voltou a fazer tratamento à lesão que o mantém afastado dos relvados desde 7 de abril.

O FC Porto volta a treinar na quarta-feira, às 10h30, no Olival. Pelo meio-dia, Sérgio Conceição faz a antevisão do jogo com o Famalicão.

Os dragões venceram na primeira mão, em Famalicão, por 2-1. O segundo jogo está marcado para quinta-feira, às 20h30, no Estádio do Dragão, e terá relato em direto e acompanhamento ao minuto na Renascença.