Ausência de Marcano "não será dor de cabeça" para o FC Porto frente ao Famalicão

Rui Quinta, antigo treinador adjunto do FC Porto, considera que a ausência de Iván Marcano na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal "não será uma dor de cabeça" para Sérgio Conceição.

O central espanhol, que marcou em Famalicão, no primeiro jogo, fica fora da segunda mão, por ser sido expulso frente ao Boavista. Em declarações a Bola Branca, Rui Quinta frisa que, apesar do bom momento de Marcano, Sérgio Conceição "tem alternativas" para o lugar. Uma é Fábio Cardoso, a solução habitual e que "sempre que foi chamado deu boa resposta":

"Apesar de Marcano ter conseguido ganhar importância na equipa do FC Porto, penso que não será uma dor de cabeça para Sérgio Conceição, porque, para além do Fábio Cardoso, há também David Carmo."

O antigo adjunto de Vítor Pereira considera que as expectativas do Famalicão em reverter o resultado da meia-final da Taça de Portugal são legitimas, mas o Porto é favorito para estar na final. Para Rui Quinta, o detentor do troféu fará valer a vantagem (2-1) obtida no primeiro jogo.

"É evidente que o Famalicão tem expectativas naturais de poder reverter o resultado da eliminatória, mas o FC Porto sente que, no seu estádio, tem a oportunidade de se apurar para mais uma final da Taça de Portugal. Acredito que vai ser um jogo competitivo e que o Porto vai conseguir passar à final, apesar de o Famalicão ter essa expetativa, até pelo facto do treinador ter poupado alguns jogadores frente ao Sporting", afirma.

Motivação supera cansaço

Para além do objetivo de estar na final da Taça de Portugal, o Porto luta pelo bicampeonato. Rui Quinta considera que a motivação para alcançar os objetivos "permite superar o cansaço com o acumular de jogos".

"É uma fase em que é preciso perceber o que é o melhor em cada momento para cada jogador. E o Sérgio Conceição tem demonstrado, em todas as suas intervenções, que opta sempre pelas melhores soluções em cada momento, para que a equipa consiga vencer os jogos. O entusiasmo e a emotividade positiva acabam por superar o eventual cansaço que possa estar acumulado ao longo desta temporada", conclui.

A segunda mão da meia-final entre FC Porto e Famalicão está marcada para quinta-feira, às 20h30, no Estádio do Dragão. O detentor da Taça de Portugal venceu o primeiro jogo, fora, por 2-1. O segundo terá relato em direto da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.