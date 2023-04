Sérgio Conceição elogia Marcano pela expulsão. "Ganhámos o jogo ali"

Sérgio Conceição elogia a decisão de Iván Marcano de sofrer uma falta para cartão vermelho direto, na vitória (1-0) frente ao Boavista. O técnico considera que o FC Porto se uniu após o ato de sacrifício do espanhol.

O central foi expulso aos 67 minutos, por um agarrão a Mangas quando era o último homem. Em conferência de imprensa, Sérgio sublinha que Marcano "não pensou nele, pensou na equipa e muito bem".

"Ganhámos o jogo ali. Havia grandes possibilidades de o Boavista empatar, mesmo com o Marcano em campo. Uma palavra para ele, não esperava outra coisa. A equipa é sempre o mais importante", enaltece.

Em declarações à Sport TV, o técnico do Porto destaca a maturidade e o espírito de sacrifício do espanhol, agora sujeito a suspensão.

"Algumas coisas não correram tão bem, apesar de que 11 para 11 fomos sempre melhores. Aproveito para dizer que o Marcano foi expulso porque é um jogador maduro e experiente, prejudicou-se em prol da nossa vitória. Mas mesmo depois de ele ser expulso criámos perigo", diz.



Jogar com um a menos "nunca é fácil", no entanto, Sérgio Conceição ficou agradado com a reação da equipa: "Depois da expulsão, viu-se a nossa entreajuda, a nossa solidariedade e agressividade no jogo."



Falta de agressividade e as três substituições

Sérgio assume que o Porto teve dificuldades em entrar com perigo na organização defensivo do Boavista, "que estava confortável no jogo". Ainda assim, o treinador portista considera que a vitória é justa:

"Boavista sempre presente bem organizado a sair com perigo. Foi um dérbi competitivo. Sabíamos que, independentemente das fases das duas equipas, este dérbi é um jogo sempre aguerrido, mais da parte do Boavista. Nós devíamos ter tido mais agressividade, nisso o Boavista esteve por cima. Mas a vitória assenta-nos muitíssimo bem."

Sérgio Conceição fez três substituições ao intervalo - tirou Manafá, Eustáquio e Evanilson - porque o Porto precisava de "movimentos mais agressivos na frente", algo que ganhou com Galeno e Toni Martínez.

O treinador do FC Porto pede que os adeptos confiem mais na equipa e mostra-se satisfeito por repôr a diferença de quatro pontos para o Benfica, além da recuperação do segundo lugar do campeonato.

"Três pontos, estamos na luta. Estamos numa situação desconfortável, porque não dependemos de nós, mas vamos até ao fim", sublinha.