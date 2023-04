João Mário é a única baixa do FC Porto a dois dias do dérbi

João Mário é a única baixa do FC Porto, a dois dias da receção ao Boavista, a contar para a jornada 30 do campeonato.

O lateral-direito, de 23 anos, que não joga desde o dia 7 de abril - e não compete regularmente desde o final de fevereiro -, continua a realizar tratamento à lesão e desfalcou o treino da manhã desta sexta-feira.

De resto, Sérgio Conceição conta com todos os jogadores. O treinador orientará o último treino de preparação para o Boavista no sábado, às 10h00, e às 12h00 fará a antevisão do jogo em conferência de imprensa.

O FC Porto-Boavista, com arbitragem de Rui Costa, está marcado para domingo, às 18h00, no Estádio do Dragão. Terá relato em direto da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.