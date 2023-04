Peseiro recorda "marca Marcano"

Treinado por José Peseiro no Dragão, Marcano é visto pelo seu ex-técnico como alguém que deixou uma "marca de grande profissional. Uma pessoa simples. E quando todos sabem o tempo que esteve parado devido a lesões, tendo voltado a jogar ao nível do Marcano".

Nestas declarações a Bola Branca, o atual selecionador da Nigéria, e antigo treinador de Sporting, FC Porto ou Sp. Braga, sustenta ainda que apesar de os portistas já "terem adquirido outros jogadores para a posição, ele e o Pepe continuam a jogar". "O que revela a qualidade", reforça Peseiro.

No jogo da Taça de Portugal, em Famalicão, Iván Marcano chegou aos 27 golos ao serviço do FC Porto, o que transformou o central espanhol no defesa mais concretizador da história do clube azul e branco.

Marcano e Pepe são dois 'veteranos'. Marcano tem 35 anos e ainda não renovou pelo Porto; Pepe tem 40 e acaba de aumentar a sua ligação ao clube por mais uma época.



Peseiro falou também sobre a luta a três pelo título nacional e considerou que o plantel das águias é curto.