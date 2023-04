Sérgio Conceição. “Temos dois títulos, queremos os outros dois”

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, continua a acreditar na conquista de mais dois títulos este ano (campeonato e Taça de Portugal).

“O FC Porto é um grande clube e está habituado a momentos de pressão. Desde o início que isto acontece, se perdermos o primeiro jogo começamos atrás e também há pressão. Para mim, a pressão é sempre a mesma para darmos o melhor diariamente. Neste momento temos dois títulos e queremos os outros dois. Um depende de nós, o outro não”, disse à RTP3.

O técnico dos dragões falou depois do triunfo sobre o Famalicão na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal e aproveitou para elogiar os seus jogadores.

“Tivemos a atitude competitiva que se pedia. O Famalicão está numa excelente fase, tem feito muitos e bons jogos na segunda volta. O Famalicão joga com muita intensidade e agressividade e isso dá mais realce à nossa vitória. Definindo melhor no último terço podíamos sair daqui com outra vantagem”, acrescentou.

No entanto, Conceição realça: “Estamos no intervalo, ainda não conseguimos nada”.

O FC Porto venceu 2-1 o Famalicão na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. A segunda mão está marcada para o Dragão a 4 de maio.