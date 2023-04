Ricardo Carvalho, um dos “símbolos importantes de tantas vitórias”

Ricardo Carvalho, antigo internacional dos dragões, recebeu no Museu do FC Porto a carta “FUT Hero”, da EA Sports, e foi elogiado pelo presidente dos azuis e brancos.

"É sempre um prazer porque ele foi um atleta de eleição que sempre viveu intensamente o FC Porto, está no melhor onze eleito pelos sócios quando foi a inauguração do Museu. É sempre bem-vindo e é agradável ver que ele fez questão de estar nesta carta com a camisola do FC Porto, sinal de que a ligação de tantos anos, depois interrompida porque depois seguiu o seu caminho em grandes clubes como o Real Madrid, por exemplo", afirmou Pinto da Costa.

O líder portista não tem dúvidas: "Mantém a ligação afetiva ao FC Porto e é um dos símbolos importantes de tantas vitórias que conseguimos. Sem dúvida [que é um grande central], os dois que estão ali [no Museu] são enormes. O Ricardo Carvalho, que teve uma carreira fabulosa, e o Aloísio, que se manteve aqui muitos anos e terminou aqui a carreira, foram base das vitórias que alcançámos nos seus tempos".

Já Ricardo Carvalho lembrou as várias conquistas de dragão ao peito: “O Museu tem tantas conquistas, fiz parte de algumas delas como a Liga dos Campeões, a Taça UEFA, campeonatos e taças. Cresci neste clube como pessoa, como homem, e estou muito grato por estar aqui. Não poderia haver melhor local para receber este prémio."

Ricardo Carvalho faz atualmente parte da equipa técnica de Roberto Martinez na Seleção nacional de Portugal.