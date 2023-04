Taça "não atrapalha" a luta pelo título do FC Porto

A eliminatória da meia-final da Taça de Portugal não vai atrapalhar a luta pelo título do FC Porto, segundo Sérgio Conceição.

Na véspera da primeira mão da eliminatória frente ao Famalicão, o técnico dos dragões reforça que o campeonato é o principal objetivo dos dragões, mas voltar ao Jamor é também um desejo da equipa.

"Não tem de dar mais motivação, nem tem de atrapalhar. Temos uma meia-final para jogar e queremos muito estar presentes na final da Taça de Portugal mais uma vez. Esse é o nosso objetivo. Vamos preparar o jogo de amanhã como se fosse o último da época no máximo e tentar fazer um bom resultado, sabendo que há uma segunda mão em casa", atira

Sérgio Conceição garante que a equipa não "vai criar facilitismo para o jogo".

"Vamos ter muitas dificuldades contra uma equipa bem trabalhada, com jogadores interessantes e bem organizada. O nosso foco e concentração é toda no Famalicão e naquilo que eles fazem. Todos os momentos do jogo de amanhã vão ser decisivos. Não atrapalha nada. Não queremos desvalorizar nenhuma competição. O campeonato é o principal objetivo, mas o segundo nas provas internas é a Taça e queremos muito estar na final", atira.

Sem falar em poupanças, Conceição assume que poderá mudar alguns jogadores no onze inicial: "Não é o poupar, é olhar para os jogadores e perceber quem está melhor nos diferentes parâmetros que estabelecemos para competir".

"Vou dar um exemplo. Se o Evanilson não está bem fisicamente depois de um jogo e temos um Danny Namaso ou Toni que estão a cem por cento, não se trata de poupar o Evanilson, mas de jogar o jogador que está melhor para o jogo. Nunca cheguei a usar a desculpa de não termos jogadores para justificar um resultado. Claro que gostaria de estar com todos, mas nem sempre foi possível", termina.

O Famalicão-FC Porto joga-se esta quarta-feira, às 20h30, na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal. O segundo jogo está marcado para o dia 4 de maio.