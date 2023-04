Sérgio Conceição: "Nunca tive ninguém acima do Pepe"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, "nunca teve ninguém acima de Pepe". O capitão dos dragões, de 40 anos de idade, renovou este domingo por mais uma temporada. Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Famalicão, o técnico deixa grandes elogios ao defesa.

"Já tive a oportunidade de o dizer. Se olharmos para a dedicação e a atitude competitiva é o melhor profissional. Já tive outros no mesmo patamar, mas nunca tive ninguém acima do Pepe", diz.

Questionado sobre se falou com Pepe sobre a possivel renovação, Conceição explica que fala "muito com os jogadores sobre o jogo e a equipa2.

"A conversa é diária, até nos dias de folga, às vezes. Mas falamos muito do jogo, do momento da equipa, dos jogadores, do coletivo. O importante é o Pepe estar bem e em forma e com 40 anos ser o superatleta que é. Ele é o mais importante. Depois, fico contente que a equipa técnica tenha contribuído para que ele esteja a um nível altíssimo e também a fazer a quantidade de jogos que faz, que tem a ver com os preparadores físicos que tentam ao máximo que os atletas estejam no máximo. É de enaltecer isso", atira.