João Mário é o único jogador que falta a Sérgio Conceição

João Mário, em tratamento a lesão, é o único jogador indisponível para treino no FC Porto. Sérgio Conceição orientou treino, esta segunda-feira, no Olival, com todos os restantes membros do plantel aptos para o jogo em Famalicão, na quarta-feira.

O encontro no Minho é o primeiro de três entre as duas equipas até ao final da época. Este conta para a 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal. O Famalicão terá de deslocar-se ao Dragão, para o jogo da 2.ª mão, e receberá, de novo, o Porto na penúltima jornada do campeonato.

FC Porto e Famalicão, na luta pelo acesso à final da Taça, estão também envolvidos em discussão por objetivos na I Liga. Os dragões, a quatro pontos do Benfica, têm jogo no domingo, com o Boavista; o Famalicão visita Alvalade, no mesmo dia, para a jornada 30.

O Porto volta a treinar na terça-feira, pela última vez antes de visitar Famalicão. O jogo é na quarta-feira, às 20h30. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.