Sérgio reage a processo. "Admira-me Rui Costa, meu ex-colega, levantar isto"

Sérgio Conceição mostra-se indignado com o novo processo disciplinar que lhe foi imposto e revela que o que mais o admira é que tenha sido Rui Costa, seu ex-colega e "um homem do futebol", a levantar o caso. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou processos disciplinares ao treinador do FC Porto, assim como a Vítor Baía, administrador da SAD, e à própria sociedade desportiva portista, por pressão à arbitragem, após participação do presidente do Benfica. Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, Sérgio diz que "leva processo por tudo e por nada" e critica o facto de Rui Costa, antigo jogador e seu antigo companheiro de seleção, ter desencadeado o caso. "O que me admira mais é isto ser levantado por um homem do futebol. Que é meu ex-colega. Que está habituado a ganhar dentro do campo e não com estes casinhos. Isto é o que mais me admira. Ser o Rui Costa a levantar isto. Muito sinceramente. Eu tinha de dizer isto, porque estava aqui entalado. Agora já cá veio para fora", declara o técnico.

"Abram-me o processo dois mil"

O processo a Sérgio foi instaurado por afirmar que "se o critério for o mesmo num determinado erro, tudo bem, podem errar" e que "não pode haver dois pesos e duas medidas". O treinador garante que subscreve as próprias palavras da última conferência de imprensa, a que gerou o castigo, em que também disse que, na reta final do campeonato, "todos os intervenientes no jogo têm de dar o seu melhor". E insiste: "A minha esperança é que [o campeonato] seja resolvido dentro das quatro linhas. Erros toda a gente vai cometer. Mas que o que seja decisivo no final do campeonato seja o que se passe dentro das quatro linhas, entre duas equipas de futebol. Isso para mim é o mais importante. E não estou a falar da terceira equipa, a de arbitragem, porque senão levo mais um processo. Sublinho na íntegra [o que disse anteriormente]. Volto a dizer. Abram um segundo processo. O segundo, não. O segundo mil." O treinador do FC Porto também manda uma farpa a Rui Costa a propósito das palavras do treinador do Benfica, após a eliminação da Liga dos Campeões frente ao Inter de Milão. Roger Schmidt culpou a arbitragem: "Por mim, podem acabar com o VAR no futebol." "Não sei se o presidente do Benfica vai abrir um processo pelas declarações do Sr. Schmidt em relação ao VAR, que foi bem mais agressivo do que eu", atira Sérgio Conceição.