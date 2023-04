Sérgio Conceição acredita que haverá mais renovações no FC Porto até ao final da época

Sérgio Conceição acredita que haverá mais renovações no FC Porto esta época, embora não dê certezas. A única garantia do treinador é que a duração dos contratos continuará a não pesar na escolha da equipa.

Há cinco jogadores em final de contrato com o Porto: Uribe, Manafá, Marcano e Fernando Andrade. Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, Sérgio Conceição salienta que "a duração do contrato não é critério para que o jogador jogue ou não jogue" e lembra os casos de Brahimi, Herrera, Mbemba ou, antes do regresso, o próprio Marcano.

"Houve jogadores que saíram em final de contrato e foram titulares até ao último jogo. Também já vi jogadores a renovarem num mês e no outro mês a serem vendidos. É sempre bom que os jogadores tenham essa estabilidade, no sentido de perceberem que o clube reconhece o trabalho ou que serão importantes no futuro. Dentro disso, acho importante e o clube está atento a tudo isso", assume o técnico portista.

Sérgio salienta que Toni Martínez, o último a renovar contrato, fê-lo porque "está a fazer o seu percurso e está a fazê-lo bem".

"Outros renovam porque são miúdos que achamos que têm potencial para se afirmarem, nos próximos anos, na equipa principal", assinala.

De qualquer forma, Sérgio Conceição confia que "as coisas estão a ser feitas e bem feitas", com todas as partes, incluindo empresários: "Se vai haver mais renovações não sei, mas presumo que sim."

(em atualização)