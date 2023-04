Só falta João Mário na preparação do FC Porto para Paços

João Mário é o único jogador do FC Porto indisponível para o encontro com o Paços de Ferreira, sábado, para a jornada 29 da I Liga.

O lateral continua em tratamento à lesão que o tem limitado no último mês e não será opção para a Mata Real. Sérgio Conceição tem todo o restante plantel disponível e volta a contar com Grujic e Taremi, que falharam o encontro com o Santa Clara, devido a castigo, por acumulação de amarelos.

O FC Porto terá muito apoio na Mata Real e já confirmou que os três mil bilhetes enviados pelo Paços, para adeptos portistas, já foram vendidos.

Os campeões nacionais entram em campo, a quatro pontos do Benfica. Em caso de vitória ficarão a um ponto dos encarnados, que jogam no domingo, com o Estoril. A equipa portista ainda tem um último treino, no Olival, marcado para esta sexta-feira.

O Paços de Ferreira-FC Porto, a contar para a 29.ª jornada, é no sábado, às 20h30. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.