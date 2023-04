Sérgio Conceição e Vítor Baía com processo disciplinar

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou processo disciplinar a Sérgio Conceição, a Vítor Baía e à SAD do FC Porto na sequência de participações feitas pelo Conselho de Arbitragem da FPF e do Benfica.

Processo foi enviado à Comissão de Instrutores da Liga "com o objetivo de apuramento da relevância disciplinar da factualidade participada".

O presidente do Benfica, Rui Costa, tinha confirmado que os encarnados tinham feito uma queixa após as declarações dos dois elementos dos dragões antes da jornada em que a equipa da Luz perdeu em Chaves com queixas sobre uma alegada grande penalidade cometida sobre Otamendi.

O treinador Conceição tinha pedido: "Não pode haver dois pesos e duas medidas". Já Vítor Baia, vice-presidente do FC Porto, exigiu que "não se repitam erros que influenciam resultados".

Também o diretor de comunicação dos dragões, Francisco José Marques, viu ser-lhe instaurado um processo disciplinar por declarações proferidas que podem enquadrar-se como ofensivas à "honra ou considerações de arbitragem".



