"Quem está numa fase negativa da época é natural que tente arranjar desculpas"

Paulo Teixeira, antigo vice-presidente do FC Porto, entende que as críticas dos responsáveis do Benfica às arbitragens e as acusações de uma alegada estratégia portista para condicionar os árbitros "é desculpa de mau pagador".

"Quem está numa fase negativa da época, perante três derrotas consecutivas, é natural que tente arranjar desculpas. O importante é que tudo se passe de uma forma transparente, porque nada está perdido para ninguém. Temos de dar tranquilidade ao futebol português e não tentar arranjar desculpas de mau pagador", afirma o antigo dirigente, em declarações à Renascença.

“Tinha 10 anos quando se deu o 25 de abril e não sabia que nessa altura eram os três clubes de Lisboa que escolhiam o presidente da FPF, que titulava a competição, ainda não havia Liga. Agora, acredito que os responsáveis de determinados clubes, nos insucessos, tentem arranjar razões noutros lugares", acrescenta.



Rui Costa confirmou, esta terça-feira, que o Benfica fez uma participação disciplinar, alegando que, através de declarações, foi exercida pressão sobre os árbitros.

Um ponto de diferença pode pressionar o Benfica

No plano desportivo, Paulo Teixeira admite que uma vitória do FC Porto, em Paços de Ferreira, no sábado, pode ter efeito nos jogadores do Benfica, que só no domingo entram em campo na jornada 29 do campeonato, frente ao Estoril.

"Os jogadores não se conseguem dissociar, não conseguem estar numa redoma de vidro sem comunicação com o mundo. Psicologicamente, se o FC Porto ganhar em Paços de Ferreira, encurta a distância [para um ponto] e tem de esperar pelo resultado do Benfica. Isso pode ter vantagens, mas só se sabe depois. Fundamental é o FC Porto não perder mais pontos", sublinha, prevendo um jogo difícil na Mata Real.

"Sempre foi um campo difícil para o FC Porto. São autênticas finais até ao fim do campeonato, não vai haver jogos fáceis e isso viu-se contra o Santa Clara, o último classificado", exemplifica.

Depois dos resultados da 28.ª jornada, o FC Porto encurtou a distância para o Benfica para quatro pontos. No sábado, os dragões visitam Paços de Ferreira, jogando antes do Benfica, que no domingo entra em campo, na Luz, frente ao Estoril. Jogos para acompanhar com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.