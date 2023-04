Pinto da Costa acredita no título, "desde que em todos os jogos impere a verdade desportiva"

O presidente do FC Porto acredita que, com “esta qualidade e esta ética de trabalho", a equipa de Sérgio Conceição manter-se-á na luta pelo campeonato até ao fim, desde que haja "verdade desportiva".

Em editorial na revista "Dragões", publicado esta terça-feira, Pinto da Costa salienta que, a continuar como tem trabalhado, o Porto tem "todas as condições para ganhar os seis jogos que faltam até ao fim".

"Se há pouco tempo estávamos a dez pontos da liderança e agora estamos a quatro, isso deve-se ao trabalho da nossa equipa técnica e dos jogadores. Eu acredito que com este espírito, esta qualidade e esta ética de trabalho temos todas as condições para ganhar os seis jogos que faltam até ao fim do campeonato. E acredito que isso pode vir a permitir-nos alcançar o nosso objetivo, desde que em todos os jogos impere a verdade desportiva, o que nem sempre aconteceu este ano", escreve.