João Mário é a única baixa no regresso do Porto aos treinos

João Mário é a única baixa do regresso do FC Porto aos treinos, esta segunda-feira, para preparar a visita ao Paços de Ferreira, a contar para a 29.ª jornada do campeonato.

O lateral-direito, de 23 anos, que não joga desde o clássico com o Benfica - em que sofreu recaída da lesão anterior -, realizou tratamento.

O FC Porto volta a treinar na terça-feira, às 11h00. O jogo com o Paços está marcado para sábado, às 20h30, e terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.