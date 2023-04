Sérgio Conceição. “Não estive tão bem a ler o jogo”

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, considera que “faltou algum discernimento” aos seus atletas na partida contra o Santa Clara, mas, apesar disso, dá os “parabéns aos jogadores”.

“À medida que vamos caminhando para o final, as equipas lutam pelos pontos de uma forma muito aguerrida. Na primeira parte podíamos ter feito mais um ou dois golos. A mensagem que passei ao intervalo não foi a entendida, mas o culpado sou eu, não os jogadores. Na segunda parte estivemos um bocadinho mais abaixo. Os jogos tornam-se difíceis, os adversários vêm aqui de uma forma desinibida dificultar a nossa tarefa. Parabéns aos jogadores, hoje não estive tão bem a ler o jogo como normalmente o faço”, disse.

O técnico dos dragões não gostou da exibição, mas “vale o triunfo, não foi brilhante, mas foi com eficácia no resultado”.

Na Sporttv, Conceição foi questionado sobre se o Dragão ainda pode ser campeão (agora que a distância para o Benfica é só de quatro pontos): “Tenho dito que as contas fazem-se no fim, diminuímos a distância para o líder, mas temos de pensar no que podemos controlar”.

O FC Porto venceu o Santa Clara, por 2-1, e ficou mais perto do Benfica.