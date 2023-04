Sérgio Conceição: "Não pode haver dois pesos e duas medidas"

O treinador do FC Porto não quer comentar o facto de o Conselho de Arbitragem ter nomeado um árbitro internacional para o jogo do Benfica e um sem esse estatuto para o jogo dos dragões com o Santa Clara, mas não deixa de sublinhar que "não pode haver dois pesos e duas medidas".

"À medida que caminhamos para o final do campeonato os jogos ganham peso. Todos os erros que podem provocar perda de pontos podem ser decisivos. Todos os intervenientes no jogo têm de dar o seu melhor. Já levei um processo da APAF por dizer que era bom que a intervenção do VAR fosse a mesma em casos semelhantes. Se o critério for sempre o mesmo, mesmo errando, ok, todos erramos. Não pode haver é dois pesos e duas medidas, porque nesta reta final é importante que todos estejam no máximo", afirma, em conferência de imprensa, na antevisão do jogo com o Santa Clara, marcado para este sábado.



Cláudio Pereira é o árbitro nomeado para o encontro do Dragão, João Pinheiro, com o VAR António Nobre, estará em Chaves.

À margem de arbitragens, Sérgio Conceição concentra-se no desafio com o Santa Clara e na desvantagem para o Benfica, que foi reduzida para sete pontos, após a vitória na Luz.

"Ganhar pontos a um rival que vai na frente é sempre bom. Reduzimos um bocadinho a distância, mas Os três pontos com o Santa Clara têm o mesmo valor que os três pontos da Luz. Espero um jogo típico de campeonato, com uma equipa [Santa Clara] que está precisar muito de pontos para alcançar o objetivo da manutenção. Os dados do Santa Clara não são muito bons, mas de um momento para outro tudo pode mudar", alerta.