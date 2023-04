João Mário foi o único que não assinou presença no treino

João Mário foi o único ausente do treino do FC Porto, esta sexta-feira, o último antes do jogo com o Santa Clara. O lateral direito voltou a lesionar-se, no jogo com o Benfica, e Sérgio Conceição já tinha confirmado que não será opção para os próximos jogos.

Wilson Manafá, titular na Luz, deverá manter o lugar no 11, ainda que tenha a concorrência de Pepê e de Rodrigo Conceição, que tem jogado pela equipa nas últimas jornadas.

Apesar de ter contado com Grujic e Taremi, Sérgio Conceição já sabe que não poderá utilizar nenhum dos dois no encontro com os açorianos. Na Luz viram o quinto amarelo da temporada e cumpre castigo este sábado.

Depois de reduzir a desvantagem para o Benfica para sete pontos, o FC Porto, 2.º classificado do campeonato, recebe o último, o Santa Clara, que na primeira volta empatou com os dragões, em Ponta Delgada. O jogo, a contar para a jornada 28 da I Liga, tem início agendado para as 20h30. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.