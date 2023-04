Interesse do Inter não é assunto para Sérgio Conceição

Sérgio Conceição não comenta as notícias do interesse do Inter de Milão e recorda que tem "mais um ano de contrato com o FC Porto". A "Gazzetta dello Sport" avançou com o nome do treinador português como o desejado para suceder a Simone Inzaghi na próxima temporada e, na resposta, Sérgio contorna o tema, dizendo que não tem controlo sobre as notícias.

"Não tenho nada a referir sobre isso. Não sou eu que controlo as notícias. Tenho mais um ano de contrato, mas no futebol tudo muda muito rápido. Posso perder dois ou três jogos seguidos e o presidente pôr-me as malas à porta", afirma.



Não é a primeira vez que Sérgio Conceição é associado a interesse de clubes estrangeiros e, em particular, do futebol italiano, onde teve sucesso como jogador. Paulo Sousa, treinador da Salernitana, comentou a notícias e disse que o técnico do Porto já mostrou que está completamente habilitado para qualquer desafio.